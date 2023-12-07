Hatayspor Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tura yükselen Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, Volkan Demirel kırmızı kart cezası nedeniyle sahada olamayacak.
Hatayspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda oynanacak Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5'inci tura yükselen Atakaş Hatayspor, ara vermeden ligde oynanacak Başakşehir mücadelesi hazırlıklarının startını verdi. Salondaki antrenmanlarda futbolculara yüklemeler yapıldı. 10 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşma öncesinde Hatayspor'da Mehdi Boudjemaa dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmazken, kırmızı kart cezası nedeniyle Volkan Demirel takımın başında sahaya çıkamayacak.