Hatayspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Hatayspor, Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesinde Erdemli Atış Poligonu'nda antrenman yaptı.
HATAYSPOR, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 36'ncı haftasında, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor