Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular rejenerasyon ve dar alan çalışmaları yaptı.
Hatayspor, Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Çeşmeli Futbol Sahası'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-beyazlılar, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.