Hatayspor'a bir acı haber daha! Malzeme sorumlusu Onur Akdeniz depremde hayatını kaybetti

Hatayspor, futbolcu Christian Atsu'nun ardından A Takım malzeme sorumlusu Onur Akdeniz'in de depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalan Hatayspor'un malzeme sorumlusu Onur Akdeniz vefat etti.

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ ONUR"

Hatayspor'dan yapılan paylaşımda, "A Takım malzeme sorumlularımızdan Onur Akdeniz'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Onur. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadelerine yer verildi.

"ATSU'NUN CENAZESİ GANA'YA GÖNDERİLMEK ÜZERE YOLA ÇIKTI"

Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu da Rönesans Rezidans'ın enkazında kalarak hayatını kaybetmişti. Bordo-beyazlı ekip yaptığı paylaşımda, "Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu." demişti.