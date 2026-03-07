Haberler

Hatayspor 1. Lig'den düştü

Hatayspor, Çorum FK deplasmanında 3-1 kaybederek Trendyol 1. Lig'de bitime 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşen takım oldu.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Arca Çorum FK deplasmanına çıkan Hatayspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte bordo-beyazlı ekibin ligde kalma umutları matematiksel olarak sona erdi.

7 HAFTA KALA VEDA

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Hatayspor, bitime 7 hafta kala küme düştü. Sezon boyunca galibiyet alamayan Hatayspor, bu mağlubiyetle birlikte 7 puanda kaldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıfgzsy8hy6z:

2. takım oldu ilk takım Adana demir spor olmuştu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

