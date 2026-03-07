Hatayspor 1. Lig'den düştü
Hatayspor, Çorum FK deplasmanında 3-1 kaybederek Trendyol 1. Lig'de bitime 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşen takım oldu.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Arca Çorum FK deplasmanına çıkan Hatayspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla birlikte bordo-beyazlı ekibin ligde kalma umutları matematiksel olarak sona erdi.
7 HAFTA KALA VEDA
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Hatayspor, bitime 7 hafta kala küme düştü. Sezon boyunca galibiyet alamayan Hatayspor, bu mağlubiyetle birlikte 7 puanda kaldı.