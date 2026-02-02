Haberler

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Atsu'nun golünün ardından sessizliğe bürünen Hatay Stadı yeni sezona hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Depremde yaşamını yitiren Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun anısına, Hatay Stadı'ndaki onarım ve güçlendirme çalışmaları hızla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje ile stadyum yeni sezona hazırlanıyor.

Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun depremde yaşamını yitirmeden saatler önce son kez fileleri havalandırdığı Hatay Stadı'ndaki onarım ve güçlendirme çalışmalarının yeni sezon öncesi tamamlanması hedefleniyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören stadyumda geçen yıl başlatılan çalışmalar sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında stadyum, saha zemininden çatıya kadar modern şekilde yenileniyor.

Çatı kaplaması ve elektrik tesisatının onarımı ile taşıyıcı sistemlerinin güçlendirilmesi işlemleri süren statta, depremin bıraktığı izler siliniyor.

Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu yaşamını yitiren Hatay spor'un Ganalı futbolcusu Atsu'nun, afetten saatler önce Süper Lig'de karşılaştıkları Kasımpaşa'ya 90+6. dakikada attığı golle takımına getirdiği galibiyet sonrası sessizliğe bürünen stadyumdaki işlemlerin ağustosta tamamlanması planlanıyor.

İç ve dış cephelerdeki onarım sonrasında stadyum, 2026-2027 sezonunda yeniden taraftarlarla buluşacak.

Güçlendirme çalışmaları yüzde 60, çatı onarımı yüzde 70 seviyesinde

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AA muhabirine, stadyumun eskisinden daha sağlam yapıya bürüneceğini söyledi.

Tesiste hummalı çalışmalar yapıldığını dile getiren Öntürk, "Stadımızın güçlendirilmesi yönündeki çalışmada yüzde 60, çatısının onarımında ise yüzde 70 seviyesindeyiz. Bitirme ihalesi eylül ayında sona erecek ama biz onu ağustos ayına çekeceğiz inşallah." dedi.

Öntürk, stadyumda taraftar sesinin yeniden güçlü şekilde duyulacağı günü heyecanla beklediklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatay spor'un tesisle buluşacağını belirten Öntürk, "İnşallah yeni stadımız ve orada yapımını sürdürdüğümüz spor kompleksiyle, Hatayspor'umuz yeniden küllerinden doğup Süper Lig'e çıkacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Spor
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba 'Epstein' göndermesi

Dünyanın izlediği törende Trump'ı küplere bindiren sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı