Hatay spor haberi... Hatay Büyükşehir Belediyesi, sutopunda şampiyon oldu Hatay haberi... Hatay Büyükşehir Belediyesi takımı, U15 Erkekler Bölgesel Sutopu lig şampiyonu oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi takımı, U15 Erkekler Bölgesel Sutopu lig şampiyonu oldu. Türkiye Sutopu Federasyonu'nun U15 Erkekler Bölgesel Lig müsabakaları İstanbul Güngören Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzunda yapıldı. İki grupta yapılan şampiyonada Hatay Büyükşehir şampiyon oldu. Şampiyon takımın kupasını İstanbul Güngören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Remzi İlhan takdim etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin şampiyon olduğu turnuvada, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü ikinci, Eskihisar Spor Kulübü ise üçüncü tamamladı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbul Hatay Spor Haberler

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