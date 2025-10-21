Haberler

Hatay'ın eski yıldızı takımını kurtaramadı! Barcelona 6-1'lik skorla şov yaptı

Hatay'ın eski yıldızı takımını kurtaramadı! Barcelona 6-1'lik skorla şov yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Barcelona, Yunan ekibi Olympiakos'u 6-1'lik skorla mağlup etti. Olympiakos'un tek golü Hatayspor'un eski oyuncusu Ayoub El Kaabi ile geldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Barcelona, 6-1'lik skorla kazandı.

OLYMPIAKOS'UN TEK GOLÜ ESKİ HATAYLI EL KAABI'DEN

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 7, 39 ve 76. dakikada Fermin Lopez, 68. dakikada penaltıdan Lamine Yamal ve 74 ila 79. dakikalarda Marcus Rashford ile geldi. Olympiakos'un tek golü 53. dakikada penaltıdan Hatayspor'un eski golcüsü Ayoub El Kaabi'den geldi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Barcelona, oynadığı 3 maç sonunda 6 puana ulaştı. Olympiakos ise 1 puanda kaldı. Bir sonraki hafta maçında Barcelona, Club Brugge deplasmanına gidecek. Olympiakos, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.

