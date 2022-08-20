Hatay haberi: Dünyanın en zorlu rally raid yarışı Transanatolia, Hatay'dan start aldı

- Dünyanın en zorlu rally raid yarışı Transanatolia, Hatay'dan start aldı

HATAY - Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından olan TransAnatolia, Hatay'dan başladı.

Düzenlenen etkinliğin açılış töreni ve seyirci etabı Antakya'daki EXPO alanında yapıldı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile çok sayıda yarışçı ve davetliler katıldı. Hatay'da yarın start alacak zorlu yarış toplam 16 il gezip, 2 bin 500 kilometre yol gidecek. 12. kez düzenlenen Transanatolia, otomobil sporları ile turizmi birleştirerek Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzelliklerini tüm dünyaya gösterecek.

Otomobil sporları çok heyecan veren ve kitleler tarafından sevilen bir spor dalı olduğunu ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, "İstedik ki hem Hatay'ımızın hem de Anadolu da ki kültürlerimizin, coğrafi güzelliklerimizin ve tarihi alanlarımızın tanıtılması hem de bu spora vermiş olduğumuz önemi göstermek" dedi.

"Amacımız şehirlerimize katkı sağlamak"

Başkan Savaş konuşmasının devamında, "Transanatolia EXPO 2021 yarışlarının başladığı noktadayız. Antakya EXPO alanı içerisindeyiz. Bu etap hangi yarışçının hangi sırada yarışacağını belirleyecek. Yarın da buradan Eskişehir'e kadar 16 şehirde yarışçılarımız 2500 km yol gidecek. Bu tarihi, antik ve gastronomi şehrinden başlayarak, Anadolu'da gerçekten çok önemli yer tutan, son zamanlarda büyük atak yapıp, şehirleşme adına güzellikler sunan Eskişehir'e kadar gidecek. Tabi oraya gidene kadar da 14 tane şehri geçecekler. Biz bu organizasyonu buraya alırken, Hatay'ın biliyorsunuz gastronomi, EXPO şehri. Tarih ve kültürel konusunda çok zengin bir şehir. Son yıllarda 12 tane takımımız Süper Lig'de. En fazla Süper Lig'de takımı olan şehiriz ve kulübüz. Her zaman da en fazla branşa sahip kulübüz. Hem motor sporlarını hem de ticareti birleştirerek bütün bu şehirlerimize katkı sağlamak istedik" şeklinde konuştu.