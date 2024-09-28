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Hatay Defne Spor Kulübü, Karsu'nun Desteğiyle Yeni Sezona Hazırlanıyor

Hatay Defne Spor Kulübü, Karsu'nun Desteğiyle Yeni Sezona Hazırlanıyor
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Hatay Defne Spor Kulübü 1'inci Lig Kadın Futbol Takımı, büyük afetin ardından ligdeki mücadelesine devam ediyor. Sanatçı Karsu, kulübü destekleyerek gençlerin spor ve sanatla iyileşmesine vurgu yapıyor.

HATAY Defne Spor Kulübü 1'inci Lig Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük afetin ardından ligde mücadeleye kaldığı yerden devam etmeye hazırlanıyor. Yeni sezon hazırlıkları için Nevşehir Avanos'ta kampa giren takım, sanatçı Karsu tarafından da destekleniyor.

Kurdukları Karsu Vakfı ile Hatay'ın yeniden ayağa kalkmasına maddi ve manevi katkıda sağlayan sanatçı ve ailesi bu kapsamda Hatay Defne Spor Kulübü'nü de destekliyor.

Konuyla ilgili Karsu, spor ve sanatın gençler üzerindeki gücüne vurgu yaparak, "Sanat ve spor, özellikle çocuklar ve gençler için güçlü birer iyileştirici araçtır. Hatay'ın yaralarını sarmak ve geleceğe umutla bakmak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yönetilen Hatay Defne Spor Kulübü, kadın sporcuların yeteneklerini geliştirmeyi ve engelli bireylerin spor aracılığıyla topluma entegre olmalarını hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Karsu Defne Hatay Sanat Yaşam Spor

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