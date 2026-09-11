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Hatay'daki Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı

Hatay'daki Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı
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Hatay'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası, sona erdi.

Hatay'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen şampiyonada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra 44 ilden 473 sporcu mücadele etti.

Antakya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 5 gün süren müsabakalar sonunda tek erkeklerde Yiğitcan Erol, tek kadınlarda Zehra Erdem, çift erkeklerde Gökay Göl-Mert Seven, çift kadınlarda Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen ve karışık çiftlerde Gökay Göl-Nisa Nur Çimen, Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyona, başarılı sporculara madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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