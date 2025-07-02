Hatay'da Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı

Hatay'da Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun ilçesinde gerçekleşen törende, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışında, bu yıl yaklaşık 4.500 çocuğa ve gence ücretsiz spor eğitimi verileceği açıklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, kapalı spor salonunda düzenlenen törende, proje kapsamında bu yıl yaklaşık 4 bin 500 çocuk ve gencin, 18 farklı branşta ücretsiz spor eğitimi alacağını söyledi.

Eğitimlerin uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirileceğini belirten Gündel, "Gençlerimizin spor yapma alışkanlığı kazanmasını, sporu sevmesini ve bu alanda uzmanlaşmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda spor kulüplerimize yeni sporcular kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

Törende sporcular gösteri sundu.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Spor
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı

Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
Aile hekimleri için '6 ay muayeneye gelmeyen hasta' kuralı değişiyor

Aile hekimlerini isyan ettiren kural değişiyor
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım

Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden olay paylaşım
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.