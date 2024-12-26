Hatay'da GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası Başladı

Hatay'da 'GençLig' Liseler Arası Futbol Turnuvası, gösteri maçıyla başladı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Başkanlığınca organize edilen GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası'nın açılışı, Esentepe Futbol Sahası'nda gerçekleştirildi.

Eski futbolcular İbrahim Yattara, Saffet Akyüz, Yasin Sülün, Tarık Daşgün, Bülent Akın ile kurum müdürlerinden oluşan karma takımların karşılaştığı mücadele, 5-5 berabere sonuçlandı.

Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan TÜGVA Hatay İl Başkanı Mehmet Emin Sağanak, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spora yönelmeleri için etkinliğin yapıldığını söyledi.

Turnuvaya beklenenin üzerinde ilginin olduğunu belirten Sağanak, "Takımlarımızın yanı sıra çok sayıda genç kardeşimiz turnuvaya katılmak istedi. Fakat tüm ilçelerin katılımıyla belirli bir standartta bu organizasyonu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gençler çok ilgi gösterdi ve çok mutlu oldular. İnşallah birçok branşta bunun devamını getireceğiz, bugün futbolla ve güzel bir adımla başladık." dedi.

Sağanak, 165 liseden oluşan takımların mücadelelerinin 2 ay süreceğini kaydetti.

Turnuvanın açılış maçında yer alan eski futbolcular ile kurum müdürlerine plaket takdim edildi.

Açılış maçının ardından sahaya giren öğrenciler, imza aldıkları futbolcularla fotoğraf da çektirdi.