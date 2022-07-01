Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı Hatay'ın Arsuz ilçesinde Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı. Gözcüler Plajı'ndaki ilk müsabakalarda Kolombiya ile Romanya, Moldova ile de İran karşılaştı. Erkekler ve mix (kadın-erkek) olarak iki kategoride gerçekleşen organizasyona 12 ülkenin 49 sporcusu katılıyor. Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Arjantin, İspanya, Romanya, Moldova, Pakistan, Hindistan, Kolombiya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden karşılaşmalara katılan ve elemeyi geçen takımlar, 24-29 Ağustos'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek finallere gitmeye hak kazanacak. Müsabakalar, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. AA / Burak Milli - Spor Kolombiya Arsuz Hatay Spor Haberler

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