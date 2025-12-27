Karate, Hatay'a umut oldu

Depremin ardından yaralarını sarmayı sürdüren Hatay'da düzenlenen karate organizasyonunda yaklaşık 1.500 sporcunun mindere çıkması, sporun toplumsal dayanışmadaki rolünü ortaya koydu.

Depremin derin izler bıraktığı Hatay'da karateye olan ilgi, sporun ötesinde umut, dayanışma ve yeniden ayağa kalkma mesajı verdi. Türkiye çapında 7 bölgede 27-28 Aralık 2025 tarihlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyonlar kapsamında Hatay'daki etkinlikler yoğun katılımla yapıldı. Salonları dolduran çocuklar, gençler ve aileler, karatenin deprem bölgesinde nasıl önemli bir motivasyon ve moral unsuru haline geldiğini gözler önüne serdi.

Sporcuların kararlılığı, antrenörlerin özverisi ve ailelerin desteğiyle Hatay'da karate, deprem sonrasında yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli bir rol üstlendi. Yoğun katılım, gençlerin spora olan ilgisinin ve geleceğe dair umutlarının sürdüğünü ortaya koydu. - İSTANBUL