Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'dan haber var

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Ahmet Çakar, sağlık sorunları yaşaması üzerine hastaneye götürüldü. İlk değerlendirmelerin ardından doktorlar, Çakar'ın detaylı tetkiklerden geçirilmesine karar verdi.

ANJİYO UYGULANDI

Sabah saatlerinde yapılan kontroller sonucunda Ahmet Çakar'ın anjiyoya alındığı öğrenildi. Çakar'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin hastanede sürdüğü belirtiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Futbolda bahis soruşturması kapsamında birçok isim gözaltına alınmış, 38 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Ahmet Çakar da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin soruşturma sürecini nasıl etkileyeceği ise ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcu Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.