Haberler

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'dan haber var

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'dan haber var Haber Videosunu İzle
Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'dan haber var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın anjiyo olduğu öğrenildi.

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Ahmet Çakar, sağlık sorunları yaşaması üzerine hastaneye götürüldü. İlk değerlendirmelerin ardından doktorlar, Çakar'ın detaylı tetkiklerden geçirilmesine karar verdi.

ANJİYO UYGULANDI

Sabah saatlerinde yapılan kontroller sonucunda Ahmet Çakar'ın anjiyoya alındığı öğrenildi. Çakar'ın sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin hastanede sürdüğü belirtiliyor.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Futbolda bahis soruşturması kapsamında birçok isim gözaltına alınmış, 38 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Ahmet Çakar da gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin soruşturma sürecini nasıl etkileyeceği ise ilerleyen saatlerde netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcu Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan futbolcu Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tekrar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Parayı kumarda yemiş

Adliyede dudak uçuklatan bir vurgun daha! Bomba kumar itirafı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıWarrior:

hakemliğin ile ahlak yksnu olan cinona karılıktan başka bişey yapmayn iqne şimdi tvlerde objektif olup tarafszca yorum yapmaya çalşyr ülkede futbln ve yormcluğn geldiği son nokta...

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Beddualarım tutmuş hayret

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Acarlıoğlu:

Canlı yayınlarda çenesini tutamadı hakemlik dönemimde yok şöyle şike yapıldı yok şöyle teşvik primi verildi diye alalade konuşursan sonrada başına böyle iş alırsın kendi düşen ağlamaz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Mazlum Abdi Türkiye'ye gözdağı verdi, AK Partili isim fena patladı
Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

Yüz ifadelerine dikkat! Yıldız isimlerin adliyeye sevk edildiği anlar
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Mazlum Abdi Türkiye'ye gözdağı verdi, AK Partili isim fena patladı
Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde kanlı çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var

Türkiye'nin yanı başında tarihi kare! Şara'nın önemli bir isteği var
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Kongreye damga vuran sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.