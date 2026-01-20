Haberler

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş Haber Videosunu İzle
Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı oymuş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemini değerlendirdi. Şaş, özellikle Atalanta'daki Ederson ve Maestro üzerinden yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Ederson için "Topçunun tillahı" ifadesini kullanan Şaş, Maestro transferini ise "Nokta atışı bir transfer" olarak nitelendirdi.

  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın Maestro transferini olumlu bulduğunu ve oyuncunun 2003 doğumlu olduğunu belirtti.
  • Hasan Şaş, Ederson'u 15 saniye izledikten sonra 'topçunun tillahı buymuş' dedi ve oyuncunun fiyatının 40 milyon Euro olduğunu aktardı.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın 40 milyon Euro verebilip veremeyeceğini bilmediğini ifade etti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve yorumcu Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımın transfer gündemini SporON YouTube kanalında değerlendirdi. Şaş'ın özellikle Ederson ve Maestro üzerinden yaptığı yorumlar dikkat çekti.

"MAESTRO NOKTA ATIŞI BİR TRANSFER"

Hasan Şaş, Maestro transferine olumlu yaklaştığını belirterek genç oyuncunun Fenerbahçe maçındaki performansına vurgu yaptı. Maestro'nun 2003 doğumlu olduğunu hatırlatan Şaş, "Nasıl bir oyuncu olduğunu Fenerbahçe maçında herkes gördü. Nokta atışı bir transfer. Torreira ya da Lemina'ya bir şey olursa orada camı kırabileceğiniz bir oyuncu var" ifadelerini kullandı.

"İLERİDE BASKIYI HAYAL EDİN"

Galatasaray'ın ileride baskıyı unuttuğunu söyleyen Şaş, olası bir kadro kurgusunu da dile getirdi. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu'nun oyun kurucu rolünde olmasını hayal eden Şaş, "Maestro-Torreira ikilisinin Osimhen'le birlikte ileride baskı yaptığını düşünün. Buna Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de katılırsa fiziksel seviye inanılmaz olur. Bu yüzden Maestro transferini olumlu buluyorum" dedi.

"15 SANİYE İZLEDİM, TOPÇUNUN TİLLAHI"

Hasan Şaş, Ederson için ise çok daha iddialı ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcuyu kısa süre izlediğini belirten Şaş, "Ederson'u izledikten sonra 'Topçunun tillahı buymuş' dedim. Toplam 15 saniye seyrettim, kapattım. Kaç istiyorlar dedim, 40 milyon Euro… 'Tamam' dedim" sözleriyle dikkat çekti.

Hasan Şaş'tan Galatasaray'a transfer önerisi: 15 saniye izledim, topçunun tillahı

"ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN İSTEDİĞİM ORTA SAHA"

Ederson'un oyun yapısını tarif eden Şaş, "Benim Şampiyonlar Ligi'nde istediğim orta saha tam olarak bu. Topu alıp sürükleyen, rakibi peşine takan, güçlü, kuvvetli ama çok pahalı" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY 40 MİLYON EURO VEREBİLİR Mİ?"

Hasan Şaş, sözlerinin sonunda maliyete dikkat çekerek, "Artık Galatasaray 40 milyon Euro'ları verebilir mi, onu bilemem" değerlendirmesinde bulundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Singo Atletico Madrid maçında oynayacak mı? İşte yanıtı

Atletico Madrid maçına yetişebilecek mi? İşte yanıtı
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonda hemfikir oldu