Hasan Şaş'tan ağır eleştiri: Onlar tatile çıkmasın

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. SporON Youtube kanalında konuşan spor yorumcusu Hasan Şaş, Sarı-kırmızılı takımdaki bazı oyuncularla ilgili eleştirilerde bulundu.

"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞMAZ"

Galatasaray'ın kendi sahasında Eren Elmalı ve Jakobs ikilisi ile oynayamayacağını söyleyen Hasan Şaş, " Galatasaray, Avrupa deplasmanında olsa Eren Elmalı- Jakobs ikilisi başımın tacı. Ama Galatasaray, Rams Park'ta maça çıkıyorsa, böyle iki tane sol bekle oynamaz, Galatasaray büyüklüğüne yakışmaz. Barış, Yunus, Sane, Sallai oynar. He deplasmandasındır, rakip kanat oyuncusu senin üzerine çöküyordur, onu anlarım ama öbür türlü olmaz." dedi.

"ICARDI VE SANE TATİLE ÇIKMASIN''

Formsuz oldukları gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Mauro Icardi ve Leroy Sane ile ilgili de konuşan Şaş, "Icardi ve Leroy Sane… Biraz gayret etsinler, acaba dedirtmesinler. Biraz da tatile çıkmasınlar, antrenman yapsınlar, biraz da kendinden ödün versinler. İzin 4 gün mü? Gitme kardeşim. Kemerburgaz'da kal, antrenmanını yap." ifadelerini kullandı.