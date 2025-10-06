Haberler

Hasan Şaş'tan ağır eleştiri: Onlar tatile çıkmasın

Hasan Şaş'tan ağır eleştiri: Onlar tatile çıkmasın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Spor yorumcusu Hasan Şaş, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'ın yıldız isimleri hakkında flaş eleştirilerde bulundu. Hasan Şaş, Galatasaraylıu futbolcular Mauro Icardi ve Leroy Sane hakkında "Icardi ve Leroy Sane… Biraz gayret etsinler, acaba dedirtmesinler. Biraz da tatile çıkmasınlar, antrenman yapsınlar, biraz da kendinden ödün versinler. İzin 4 gün mü? Gitme kardeşim.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. SporON Youtube kanalında konuşan spor yorumcusu Hasan Şaş, Sarı-kırmızılı takımdaki bazı oyuncularla ilgili eleştirilerde bulundu.

"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜNE YAKIŞMAZ"

Galatasaray'ın kendi sahasında Eren Elmalı ve Jakobs ikilisi ile oynayamayacağını söyleyen Hasan Şaş, " Galatasaray, Avrupa deplasmanında olsa Eren Elmalı- Jakobs ikilisi başımın tacı. Ama Galatasaray, Rams Park'ta maça çıkıyorsa, böyle iki tane sol bekle oynamaz, Galatasaray büyüklüğüne yakışmaz. Barış, Yunus, Sane, Sallai oynar. He deplasmandasındır, rakip kanat oyuncusu senin üzerine çöküyordur, onu anlarım ama öbür türlü olmaz." dedi.

"ICARDI VE SANE TATİLE ÇIKMASIN''

Formsuz oldukları gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Mauro Icardi ve Leroy Sane ile ilgili de konuşan Şaş, "Icardi ve Leroy Sane… Biraz gayret etsinler, acaba dedirtmesinler. Biraz da tatile çıkmasınlar, antrenman yapsınlar, biraz da kendinden ödün versinler. İzin 4 gün mü? Gitme kardeşim. Kemerburgaz'da kal, antrenmanını yap." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Galatasaray da ciddiyet disiplin hiçbişey kalmamış. Fatih Terim'in olduğu yillarda oyuncular bu kadar başıboş bırakılmazdı.Bu yüzden mevcut yönetim ve Okan derhal kovulmalıdır...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

ula şapşik, terim disiplinli duruyor ama sıfır bi geçmişi incele bakalım, bir sürü mevzu var mesala melo, odayı kapattı rierayı dövdü hiç birşey olmadı başka hoco olsa direkt kovardı

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıpusatalfa:

icardi 4 günde 4 kilo alır gelir

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınurullah sari:

Doğru tespit.Hatta İcardi ve Sané için her idman oncesi ve sonrası özel antrenmanlar yaptirilmali

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
