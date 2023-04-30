- Hasan Özer : "Önemli bir puan aldık"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, Bandırmaspor maçının ardından, "Oyuncularım maçı bırakmayıp son dakikalarda verdikleri reaksiyondan dolayı kutluyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Altınordu, konuk ettiği Bandırmaspor'la 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, "Bandırmaspor'la evimizde oynadığımız maçta mutlak galip gelmemiz gerekti. Çünkü alt sıralardan kurtulmak için evimizde oynadığımız maçı galip bitirerek en azından daha güvenli bir yere gelmek istiyorduk. Oyunun ilk yarısı ve ikinci yarının başı bizi şoka uğrattı. 3-0 geriye düşmemize rağmen ilk golü attıktan sonra verdiğimiz tepki, maçı bırakmama ve maçı çevirme adına yapılan mücadele son derece değerliydi diye düşünüyorum. Nitekim o mücadelenin karşılığında da beraberliği kurtardık. Tabii üç sıfırdan sonra puan almak gerçekten önemliydi. Bu puan bizim için çok değerli olacak. Hem moral, motivasyonumuzu bozmadı ve nitekim ligin son üç haftasında da çok önemli maçlara çıkacağız. Oyuncularımı özellikle son dakikalarda gösterdiği reaksiyondan dolayı ve maçı bırakmadıklarından dolayı kutluyorum. Bandırmaspor da çok iyi futbol ortaya koydu. Onlar da bizi oynatmamak için çok iyi mücadele ettiler" diye konuştu.