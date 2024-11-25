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Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı

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Süper Lig devi Beşiktaş, dün akşam Göztepe'ye 2-0'dan 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat'ın 6 ay önce yaptığı bir konuşma ise bu mağlubiyetin ardından gündeme geldi. Arat'ın sözleri kısa sürede çok tartışıldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş sahasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

AYLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Beşiktaş'ın bu mağlubiyetinin ardından 6 ay önce başkan seçilen Hasan Arat'ın 6 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı konuşma ise tekrar gündem oldu. Arat'ın "Beşiktaş 3 sezondur Kasım ayında lige havlu atıyor. 40 puan fark olur mu? Beşiktaş bunu hak etmiyor. Burada bir sıkıntılar yaşanıyor." şeklindeki sözleri yeniden dolaşıma girdi.

Henüz 13. haftada Galatasaray'ın 13 Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlıların başkanına taraftarlardan yoğun şekilde eleştiri geldi.

Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMGk:

Galatasaray hep sahaya odaklı ama Fener ve Beşiktaş hakem falan ayak oyunları peşinde bu da motivasyonu bozuyor

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıTugberk null:

Gülmekten karnıma ağrılar girdi. Galatasaray varken Beşiktaş bir hiç. Forza Galatasaray

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Galatasaray'a karşı odaklanacaklarına futbolcularına ve yaptıkları hatalarına odaklansalar ya! Dün net penaltısı verilmeyen oyuncusu sakatlanıp çıkan Göztepe yine de yılmadı. Ders alın biraz. Şerefli ikincilikmiş falan edebiyatıyla avunmayın, uyutmayın milleti.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıFatih Akçe:

Samsunun önünde ki 6 maçtan sadece kayseriden puan alabilir samsunu unut eyüp göstepe mutlaka bir maç verecekler (gs maçına zaten yatacaklar) beşiktaş yine 3.sırada olacak Siz 6s nin aldığı kırmızı kart lara penaltılara bakın çimlerin boyu çimenin toyu

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Haber YorumlarıSadullah Aktas:

Sen nasıl bir yaratiksin cimbom dusmani

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıhappy:

Salıncak...

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