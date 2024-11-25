Hasan Arat'ın 6 ay önce söyledikleri başına iş açtı
Süper Lig devi Beşiktaş, dün akşam Göztepe'ye 2-0'dan 4-2 mağlup oldu. Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat'ın 6 ay önce yaptığı bir konuşma ise bu mağlubiyetin ardından gündeme geldi. Arat'ın sözleri kısa sürede çok tartışıldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Beşiktaş sahasında 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.
AYLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEM OLDU
Beşiktaş'ın bu mağlubiyetinin ardından 6 ay önce başkan seçilen Hasan Arat'ın 6 Mayıs 2024 tarihinde yaptığı konuşma ise tekrar gündem oldu. Arat'ın "Beşiktaş 3 sezondur Kasım ayında lige havlu atıyor. 40 puan fark olur mu? Beşiktaş bunu hak etmiyor. Burada bir sıkıntılar yaşanıyor." şeklindeki sözleri yeniden dolaşıma girdi.
Henüz 13. haftada Galatasaray'ın 13 Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisine düşen siyah-beyazlıların başkanına taraftarlardan yoğun şekilde eleştiri geldi.