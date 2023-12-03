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Hasan Arat Beşiktaş Kulübü Başkanı Seçildi

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Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat, seçim sürecinde çok çalıştıklarını ve yeni çalışmalara başlayacaklarını açıkladı. Arat, rakibi Serdal Adalı'nın kendisini arayarak tebrik ettiğini ve Beşiktaş için her zaman hazır olduğunu söyledi. Kongrelerin artık BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılmayacağını belirten Arat, Beşiktaşlılara çileyi çektirmeye kimsenin hakkı olmadığını vurguladı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Hasan Arat, seçim sürecinde çok çalıştıklarını, yarın itibarıyla yeni çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arat, "Çok kısa bir sürede ciddi bir çalışma yaptık. Arkadaşlarım çok iyi hazırlandı. Bu, tek kişinin yapabileceği bir şey değil, takım oyunu. Benim yönetim kurulum ve bana inanan insanlar yıllık izinlerini aldı. İnanılmaz bir olaydı. Hedeflerimizin ilkini burada gördünüz. İki rakip birbirini alkışladı. 'Yeni bir beyaz sayfa açacağız' dedik. Bundan sonra Beşiktaş Beşiktaşlılarındır. Bu yol Beşiktaşlıların yoludur ve Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek." diye konuştu.

Rakibi Serdal Adalı'nın kendisini arayarak tebrik ettiğini söyleyen Arat, "Serdal Bey beni aradı. Dostluklar bu tip şeylerle bozulmaz. Adalı mükemmel bir insandır, beni ve arkadaşlarımı tebrik eti. 'Her zaman Beşiktaş'ın emrindeyim.' dedi ve her zaman hazır olduğunu söyledi. Adalı, Beşiktaş için çok önemli bir isimdir. Biz de bugün onu onurlandırdık." ifadelerini kullandı.

Kongrelerin artık BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılmayacağını aktaran Arat, şunları kaydetti:

"Bundan sonra burada bir daha kongre olmaz. Bu devir kapanmıştır. Beşiktaşlıya bu çileyi çektirmeye kimsenin hakkı yok. 2 kilometre kuyruk vardı, 2 binin üzerinde insan gitti. Bugünkü katılım 15 bin olabilirdi. Salona gelip kart alıp oy kullanmayan üye sayısı yüzde 3 civarında. Beşiktaş çok büyük bir marka, çok büyük bir arma. Bu arma Türkiye'ye mal olmuş, dünyada çok kuvvetli bir arma. Yarın sabah işimize bakacağız. Kazandık seviniyoruz diye şeyler yok. Şimdi bir yerde toplantı yapacağız. Arkadaşlarla salı-çarşamba günü mazbata alacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Spor

Serdal Adalı Hasan Arat Beşiktaş Spor Spor Güncel Haberler

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