Süper Lig'de uzun yıllar Kayserispor, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Ankaragücü formaları giyen tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi 1. Lig oldu.

AMEDSPOR'A İMZA ATTI

TFF 1. Lig ekibi Amedspor, 35 yaşındaki eski milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuz, yarın sağlık kontrollerinden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.' ifadeleri kullanıldı.

8 SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI

Son iki sezondur Süper Lig'de Kayserispor forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinde çıktığı 532 maçta 18 gol ve 46 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım'da 35 kez forma giyen Hasan Ali Kaldırım, 8 sezonda da Fenerbahçe formasını terletti.