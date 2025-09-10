Haberler

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi 1. Lig

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi 1. Lig
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor, son iki sezondur Kayserispor forması giyen tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig'de uzun yıllar Kayserispor, Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Ankaragücü formaları giyen tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi 1. Lig oldu.

AMEDSPOR'A İMZA ATTI

TFF 1. Lig ekibi Amedspor, 35 yaşındaki eski milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, deneyimli sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuz, yarın sağlık kontrollerinden geçirilecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.' ifadeleri kullanıldı.

Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi 1. Lig

8 SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI

Son iki sezondur Süper Lig'de Kayserispor forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinde çıktığı 532 maçta 18 gol ve 46 asistlik performans sergiledi. A Milli Takım'da 35 kez forma giyen Hasan Ali Kaldırım, 8 sezonda da Fenerbahçe formasını terletti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Netanyahu'dan Hamas resti! Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti

Netanyahu'dan yeni tehdit: Bunu yapan ülkeyi vururuz
ABD'de dehşet anları! Trump'a yakın isim konuşma yaparken boynundan vuruldu

Ülke ayakta! Trump'ın prensi konuşma yaparken boynundan vuruldu
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Mesai haftada 4 güne mi düşüyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
TES hayata geçiyor! Çalışanların maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak

Tarih belli oldu! Her ay tüm çalışanların maaşından kesilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.