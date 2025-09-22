Harun Karateke, Dünya Üçüncüsü Kupasını Alanyaspor'a Takdim Etti

MUĞLA'da düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Acro Kupası'nda dünya üçüncüsü olan milli sporcu Harun Karateke yamaç paraşütüyle Alanyaspor Tesisleri'ne inerek kazandığı kupayı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'na takdim etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 10-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Acro Kupası'nda dünya üçüncüsü olan milli sporcu Harun Karateke (22) Yassıtepe'den yamaç paraşütü ile havalanarak, Alanyaspor Tesisleri'ne iniş yaptı. Harun Karateke beraberinde getirdiği kupayı Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na takdim etti. Paraşütle iniş sırasında Harun Karateke'ye başka bir paraşütle kardeşi Faruk Karateke de eşlik etti. Harun Karateke, "Dünya üçüncüsü oldum. Alanyaspor taraftarı olduğum için aynı zamanda Alanyalı olduğum için bu kupayı Alanyaspor Müzesi'ne takdim ediyorum" dedi.

'İNŞALLAH DÜNYA ŞAMPİYONU DA OLURSUN'

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Başarıların daim olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte dünya şampiyonu da olursun" diye konuştu. Faruk Karateke de 9- 19 Ekim tarihleri arasında Alanya'da düzenlenecek olan 13'üncü FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın davetiyesini takdim etti.

'ALANYASPOR OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Hasan Çavuşoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çok gurur verici. Özellikle yamaç paraşütünde Alanyaspor olarak çok ciddi çalışmalar yaptık. Genç nesilden sporcularımız yetişiyor. Çocuklar gerçekten çok büyük başarı elde etti. Dünya üçüncüsü olmak çok kolay değil. Kendisini canı gönülden tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum. Kendisiyle gurur duyduk. İnşallah Alanyamızdan her dal sporcuların yetişmesi her zaman bizi onurlandırır. Bundan sonraki süreçte de kardeşlerimize Alanyaspor olarak her türlü desteği inşallah vereceğiz. Daha burada başka nice böyle başarılı sporcular yetiştirmek için yine çalışmalarımız devam edecek. Ben kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten onur ve gurur duyduk."

'KARDEŞLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM'

9 Ekim'de Alanya'da başlayacak olan dünya şampiyonası ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Dünya şampiyonası var. İnşallah orada da onlara da ev sahipliği yapacağız. İnşallah orada sporcularımızın başarılı olmasını canı gönülden, kazasız belasız bir yarışma geçmesini temenni ediyorum. Kardeşlerimize başarılar diliyorum" dedi.