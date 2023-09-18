Hangzhou'da 19. Asya Oyunları için Ana Medya Merkezi Faaliyete Başladı

HANGZHOU, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenecek 19. Asya Oyunları'nın başlamasına yaklaşık bir hafta kala, Ana Medya Merkezi (MMC), Pazartesi günü resmen faaliyete başladı.

Oyunların açılış töreninin yapılacağı Hangzhou Olimpik Spor Merkezi'nin ana stadyumunun yakınında yer alan medya merkezi, yaklaşık 50.000 metrekarelik geniş bir alana yayılıyor. Bu alan, Ana Basın Merkezi ve Uluslararası Yayın Merkezi (IBC) gibi çeşitli bölümlere ayrılmış durumda. Medya mensupları, basın merkezinin içindeki sağlık merkezi, kitapçı ve postane gibi bir dizi olanaktan yararlanarak hızlı ve etkin hizmet alabilecek.

Medya merkezinin lobisinde yer alan kültürel sergi alanında, geleneksel resimler ve seladon gibi Çin sanatının unsurları sergileniyor. Bu sergiler, hem Çin kültürünün hem de Hangzhou'nun ayırt edici özellikleriyle ön plana çıkacak.

23 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da düzenlenecek 19. Asya Oyunları'nda toplam 40 spor dalı yer alacak.