Hangzhou'da 19. Asya Oyunları Açılış Töreni Gerçekleşti

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde 19. Asya Oyunları'nın açılış töreni düzenlendi. Tören, Sonbahar Ekinoksu'na denk gelen bir tarihte gerçekleşti ve Çin kültüründe hasat ve yeniden birleşmeyi sembolize ediyor.

HANGZHOU, 24 Eylül (Xinhua) -- 19. Asya Oyunları'nın açılış töreni Cumartesi gecesi Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde yapıldı.

Hangzhou Asya Oyunları'nın başlangıç günü Çin'in 24 güneş döneminden biri olan Sonbahar Ekinoksu'na denk geliyor. Bu tarih Çin kültüründe hasat ve yeniden birleşmeyi sembolize ediyor.