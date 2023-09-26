Hangzhou Asya Oyunları'nda Mükemmel Organizasyon

Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi Uğur Erdener, Hangzhou Asya Oyunları'nın mükemmel bir organizasyon olduğunu belirtti. Asya Oyunları Köyü'nün de en güzel ve çevre dostu köylerden biri olduğunu söyledi.

1. Hangzhou Asya Oyunları'ndan çeşitli görüntüler

3. Asya Oyunları Köyü'nden çeşitli görüntüler

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) üyesi ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener, Çin'in Hangzhou Asya Oyunları'nın organizasyonunda mükemmel bir iş çıkardığını belirtti.

"Dünkü açılışa dair tek kelime söyleyeyim, muhteşemdi.

Yani, Çin Halk Cumhuriyeti dışında hiçbir ülkenin kolay kolay yapamayacağı bir organizasyondu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu özelliği (önemli spor etkinliklerinin olağanüstü organizasyonu)zaten tüm dünyada kabul edilen, bilinen bir gerçek."

Erdener, Asya Oyunları Köyü'nün şu ana kadar gördüğü en güzel, organize ve çevre dostu köylerden biri olduğunu belirtti.

"Bugün Asya Oyunları Köyü'nü dolaştım. Gerçekten mükemmel. Bugüne kadar görülenlerin en iyilerinden birisi. Bu önemli bir faktör.

Hangzhou'nun da Çin'deki en güzel kent olduğunu söyleyebilirim. Yolları, binaları ve şehir içindeki düzenlemeleriyle muhteşem bir kent."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)