Hangzhou Asya Oyunları, Çevreci ve Akıllı Oyunlar Olacak

Asya Olimpiyat Konseyi Genel Müdür Vekili, Hangzhou Asya Oyunları'nın en çevreci ve akıllı oyunlar olduğunu vurguladı. Oyunlarda kullanılan çevre dostu altyapılar ve elektrikli araçlar gelecekteki Asya Oyunları için öncü olacak. Ayrıca dijital uygulamaların rahatlığı da dikkat çekti.

Asya Olimpiyat Konseyi Genel Müdür Vekili, Hangzhou Asya Oyunları'nın en çevreci ve akıllı oyunlar olduğunu vurguladı.

HANGZHOU, 21 Eylül (Xinhua) -- Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) Genel Müdür Vekili Vinod Kumar Tiwari, Hangzhou Asya Oyunları'nın bugüne kadar düzenlenen en çevreci ve akıllı oyunlar olacağını söyledi.

Xinhua'ya konuşan Vinod Kumar Tiwari, "Tasarlanan altyapılar ve stadyumlar tamamen çevre dostu. Buradaki arabaların neredeyse tamamının elektrikli araçlar olduğunu görüyoruz. Bu muhtemelen gelecekteki Asya Oyunları için öncü bir şey olacak" diyerek diğer ülkelerin Hangzhou Asya Oyunları'nın sunduğu konseptlerden ilham alabileceğini sözlerine ekledi.

Tiwari, Hangzhou Asya Oyunları'nda kullanılan dijital uygulamaların rahatlığından da etkilendiğini söyledi.

Tiwari, "En etkileyici şey, burada kimsenin nakit para kullanmaması ve cep telefonlarıyla ödeme yapmaları. İkincisi ise akreditasyon kartı. Sadece içeri giriyorsunuz ve fotoğrafınız çıkıyor. Barkodunuzu ya da başka bir şeyi okutmanız gerekmiyor" dedi. Tiwari ayrıca Hangzhou Asya Oyunları'nın sadece rekabet ve sporla değil, aynı zamanda kültürel etkileşimle de ilgili olduğunu belirtti.

Kendisi de bir meşale taşıyıcısı olan Tiwari, Hanghzou'nun Batı Gölü için "Burada bulabileceğiniz en güzel yerlerden biri" dedi.

Tiwari, "2006 yılında Katar'da Asya Oyunları'nı başlattığımızda kimse Doha'nın adını duymamıştı ama şimdi burası bir spor merkezi oldu. Bu yarışmalar Hangzhou'yu canlı bir şehir haline getiriyor ve dünyaya tanıtıyor. Eminim ki Hangzhou'daki oyunları bitirdiğimizde burası sadece Çin'in değil tüm Asya'nın spor merkezi olacak" ifadelerini kullandı.