Hangi lig hangi kanalda? Gelecek sezonun maç yayıncıları netleşti - Haberler

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Hangi lig hangi kanalda? Gelecek sezonun maç yayıncıları netleşti

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Hangi lig hangi kanalda? Gelecek sezonun maç yayıncıları netleşti

Süper Lig ve Avrupa liglerinin başlamasına günler kaldı. Taraftarlar yeni sezonun başlamasını heyecanla beklerken, liglerin yayınlanacağı platformlarda belli oldu. Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Avrupa kupalarının yayıncıları netleşti.

Futbolseverler yeni sezonun başlaması için geri sayıyor. Başta Süper Lig olmak üzere, Avrupa ligleri ve Avrupa kupalarını yayınlayacak platformlar belli oldu.

SÜPER LİG KALDIĞI YERDEN DEVAM

Yeni göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağını açıklamıştı.

DİĞER LİGLERİN VE TURNUVALARIN YAYINCILARI

  • UEFA turnuvaları - EXXEN
  • Süper Lig - beIN SPORTS
  • Premier League - beIN SPORTS
  • LaLiga - S Sport
  • Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor
  • Serie A - S Sport
  • Ligue 1 - beIN SPORTS
Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

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