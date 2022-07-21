Hangi lig hangi kanalda? Gelecek sezonun maç yayıncıları netleşti

Futbolseverler yeni sezonun başlaması için geri sayıyor. Başta Süper Lig olmak üzere, Avrupa ligleri ve Avrupa kupalarını yayınlayacak platformlar belli oldu.

SÜPER LİG KALDIĞI YERDEN DEVAM

Yeni göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağını açıklamıştı.

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