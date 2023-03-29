Hangi kulüpler maçların geçersiz sayılmasını istedi? İşte verilen oylar

"Ligden çekilen takımların maçları yok hükmünde sayılsın" önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi. Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor bu öneriyi destekledi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nda TFF'nin deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın kalan maçlarda hükmen mağlup sayılmasına yönelik öneri görüşüldü.

11 TAKIMIN 7'Sİ OLUMLU OY VERDİ

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılan 11 takımın 7'si tüm maçların geçersiz sayılması göçrüşünü savunan Beşiktaş'ın fikrinden yana görüş bildirdi.Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor bu öneriyle olumlu oy kullandı. Kulüpler taleplerini TFF'ye gönderecek. TFF son olarak UEFA'dan tavsiye kararı alacak.

"31 MART'A KADAR BİLDİRECEĞİZ"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "31 Mart'a kadar görüşümüzü TFF'ye bildireceğiz. Depremden sonra çekilen 2 kulüple beraber puan durumu nasıl olacak diye görüştük. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı" açıklamasında bulundu.

İşte kulüplerin verdiği oylar:

"Gaziantep ve Hatayspor'un maçları geçersiz sayılsın" diyenler;

Beşiktaş Trabzonspor Adana Demirspor Kasımpaşa Antalyaspor Ankaragücü İstanbulspor

"TFF'nin kararı uygundur" diyenler;