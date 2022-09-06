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Hande ve Zehra bir araya geldi! Ayna karşısında verdikleri poz hayranlarını mest edecek

Spor Haberleri

Hande ve Zehra bir araya geldi! Ayna karşısında verdikleri poz hayranlarını mest edecek

Ünlü voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş, arkadaşlarıyla birlikte konsere katıldı. İkilinin ayna karşısında verdikleri poza da Instagram'dan beğeni yağdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcular Zehra Güneş ve Hande Baladın, milli takımlar dışında özel yaşamlarında da sık sık bir araya geliyorlar. Voleybolcular son olarak bir konsere katıldı.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Güneş ve Baladın, konser kapsamında gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek, yoğun temponun stresini attı.

Hande ve Zehra bir araya geldi! Ayna karşısında verdikleri poz hayranlarını mest edecek

AYNA KARŞISINDA POZ

İkili daha sonra, bir arkadaşlarıyla birlikte ayna karşısında poz verdi. Hande ve Zehra'nın pozuna takipçilerinden yorum yağdı.

İşte o poz:

Hande ve Zehra bir araya geldi! Ayna karşısında verdikleri poz hayranlarını mest edecek

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Hande Baladın Zehra Güneş voleybol Spor Haberler

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