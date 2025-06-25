Hande Baladın'ın Tedavisine Başlandı

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya ile oynanan maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol uyluk quadriceps kasında zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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