Hande Baladın'ın forması açık artırmada rekora koşuyor! Mourinho ve Arda Güler'i bile solladı

Hande Baladın'ın forması açık artırmada rekora koşuyor! Mourinho ve Arda Güler'i bile solladı
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Fenerbahçe'ye imza atan milli voleybolcu Hande Baladın'ın kulüp için imzaladığı forma açık artırmada büyük ilgi gördü. Hande Baladın'ın forması ilk gün sonunda açık artırmada 138 bin lirayı gördü. Sarı-lacivertlilerde daha önce Mesut Özil'in forması 222 bin, Mourinho'nun imzaladığı forma 73 bin, Arda Güler'in forması ise 71 bin liraya satılmıştı.

Eczacıbaşı'ndan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan milli voleybolcu Hande Baladın'ın kulüp için imzaladığı forma açık artırmada büyük ilgi gördü.

İMZALI FORMASI REKORA KOŞUYOR

Hande Baladın, sözleşmeye imza attığı gün 7 numaralı formasını da kulübün açık artırma organizasyonu için imzaladı. Sarı-lacivertli kulüp, 'Ailemize katılan başarılı sporcumuz Hande Baladın'ın Şampiyonluk yolunda heyecanla terleteceği, mazisinde tarih yatan ve taraftarımızın gönlünde özel bir yeri olan çubuklu formamız ile ilk buluştuğu anlarında imzaladığı, "İmza Seramonisi" formasının açık arttırması 8 gün boyunca' açıklamasıyla formayı satışa çıkardı.

138 BİN LİRA TEKLİF EDİLDİ

Milli yıldızın forması henüz ilk günden büyük bir patlama yaşadı. İlk gün sonunda Hande Baladın'ın forması açık artırmada 138 bin lirayı gördü.

Hande Baladın'ın forması açık artırmada rekora koşuyor! Mourinho ve Arda Güler'i bile solladı

MESUT ÖZİL'İN FORMASINI GEÇMEYE ADAY

Fenerbahçe'de daha önce Mesut Özil'in forması 222 bin liraya satılarak rekor kırılmıştı. Mesut'un yanı sıra Çağlar Söyüncü'nün forması 78 bin, Mourinho'nun imzaladığı forma 73 bin, Arda Güler'in forması 71 bin, Sofyan Amrabat'ın forması 54 bin,Kim Min Jae forması 53 bin, Dzeko'nun forması 31 bin ise satılmıştı.

Hande Baladın'ın forması açık artırmada rekora koşuyor! Mourinho ve Arda Güler'i bile solladı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

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Mal sürüsü…

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