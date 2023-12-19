Hamit Altıntop UEFA MIP master programını tamamladı

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, UEFA'nın faal futbolculuk yaşantılarını noktalayan milli oyuncular için düzenlenmiş olduğu UEFA MIP master programını başarıyla tamamladı. Program süresince futbol yönetimi konusunda eğitim alan Altıntop, diplomasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den aldı.

Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, UEFA'nın faal futbolculuk yaşantılarını noktalayan milli oyuncular için düzenlenmiş olduğu UEFA MIP master programını başarıyla tamamladı.

Avrupa ve ABD'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen ve 20 ay süren program kapsamında, alanında uzman akademisyenlerce futbol yönetiminin farklı branşları konusunda eğitim alan Altıntop'a diplomasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin takdim etti.

UEFA MIP Programı'nda Altıntop ile aynı dönemde Sami Khedira, Benedikt Höwedes, Luisao, Nemanja Vidic, Vedran Corluka, Demba Ba, Aurelien Chedjou ve Nigel de Jong gibi ünlü eski futbolcular da eğitim gördü. - İSTANBUL