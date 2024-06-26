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Hamit Altıntop'tan Çekya maçı öncesi olay sözler: Bu kampa fitne fesat giremez

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Çekya maçı öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Büyükekşi, takımda oyuncuların morallerinin çok iyi olduğunu belirtirken, Altıntop ise "Çekya maçını kazanıp diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Kötü yorumlar, bizi daha da kenetledi. Bu kampa fitne, fesat giremez" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı İbrahim Burkay, İcra Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HERKES UYUM İÇİNDE"

Milli takım hakkında konuşan Büyükekşi, "Kadro tercihleri, futbolcuların durumu ve taktik konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Herkes büyük bir uyum içinde. Takımın huzuru için her şeyi yapıyoruz. 85 milyonu sevindirmek en büyük görevimiz" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMA FİTNE FESAT GİREMEZ"

Büyükekşi'nin ardından söz alan Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise, "Çekya maçını kazanıp diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Her şerde bir hayır vardır. Kötü yorumlar, bizi daha da kenetledi. Bu kampa fitne, fesat giremez" dedi. Gazetecilerin, "Portekiz'le bir daha karşılaşmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Hamit Altıntop, "Tabii ki isteriz, korktuğumuz bir takım değil" yanıtıını verdi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Mehmet Büyükekşi Çek Cumhuriyeti Hamit Altıntop Milli Takım Sözler Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Ümit Özdemir:

sem girdin ya daha fazlasını kaldırmaz zaten

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Selahattin Gurbuz:

Fitne fesat ne gerek var şuanki yönetim varken

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Mehmet Vatandaş:

Portekiz'le bir daha eşleşir bu sefer 5 yersin yenilen pehlivan güreşe doymaz sen önce Çekya'yı yende:))

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Sahin Sahin :

O vakit Adam gibi Futbolun ve aldiginiz Paranin hakkini verin.

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