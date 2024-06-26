Hamit Altıntop'tan Çekya maçı öncesi olay sözler: Bu kampa fitne fesat giremez

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İcra Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı İbrahim Burkay, İcra Kurulu Üyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HERKES UYUM İÇİNDE"

Milli takım hakkında konuşan Büyükekşi, "Kadro tercihleri, futbolcuların durumu ve taktik konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Herkes büyük bir uyum içinde. Takımın huzuru için her şeyi yapıyoruz. 85 milyonu sevindirmek en büyük görevimiz" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMA FİTNE FESAT GİREMEZ"

Büyükekşi'nin ardından söz alan Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise, "Çekya maçını kazanıp diğer sonuçlara bakmayacağız. Takımın psikolojik durumu süper. Her şerde bir hayır vardır. Kötü yorumlar, bizi daha da kenetledi. Bu kampa fitne, fesat giremez" dedi. Gazetecilerin, "Portekiz'le bir daha karşılaşmak ister misiniz?" sorusunu yanıtlayan Hamit Altıntop, "Tabii ki isteriz, korktuğumuz bir takım değil" yanıtıını verdi.