Hamide Doğangün, Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100m T53 kategorisinde Hamide Doğangün, 15.96 derecesiyle gümüş madalya kazandı. Bu, onun şampiyonadaki ikinci madalyası oldu.

Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar 100m T53 kategorisinde piste çıkan Hamide Doğangün, kariyer en iyi derecesini yaparak 15.96 ile gümüş madalya kazandı. Daha önce 800m'de dünya üçüncüsü olan Doğangün, böylece şampiyondaki ikinci madalyasını elde etti. - İSTANBUL

