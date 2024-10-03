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Hami Mandıralı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Oldu

Hami Mandıralı, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Hami Mandıralı'yı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine atadı. Mandıralı, milli takımlara yeni kimlikler kazandırmak için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine Hami Mandıralı'nın getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında, Hami Mandıralı'yı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı.

Yeniden TFF bünyesine dönmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Hami Mandıralı, "Burası bizim kalbimiz, ruhumuz, ailemiz, yuvamız. Hayatımızda milli takımdan önemli hiçbir şey yok. Profesyonel yaşamda birçok önemli konu vardır ama milli takım daima birinci sıradadır. Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak göreve geldiğim için çok mutluyum. Mevcut antrenörlerimiz ile beraber çok çalışarak, milli takımlarımıza yeni kimlikler ve figürler kazandırmaya uğraş vereceğiz. Her bölgeyi tarayacağız ve araştıracağız. Bize gelen bütün oyuncularla ilgili bilgi ve haberleri yerinde görüp değerlendirmeye gayret göstereceğiz. İnşallah ekibimiz ile beraber güzel işlere imza atacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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