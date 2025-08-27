Hamdi Akın'dan "Onu tanımıyorum" diyen Mourinho'ya yanıt

Hamdi Akın'dan 'Onu tanımıyorum' diyen Mourinho'ya yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hamdi Akın'dan
Haber Videosu

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, Mourinho'nun "Onu tanımıyorum" şeklindeki yorumuna yanıt verdi. Mourinho'nun bu ifadesi, Akın'ın Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı hakkında yaptığı yorumlar sonrası gelmişti. Akın, Mourinho'nun söylediklerini üzerine almadığını, sorunun kendisine yönelik olmadığını ve Mourinho'nun kendisini çok iyi tanıdığını söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bu akşam Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı için sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Hamdi Akın, "Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya…" ifadelerini kullanmıştı.

MOURINHO: ONU TANIMIYORUM

Benfica maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bu sözler, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı tarafından söylendiği belirtilerek Portekiz basını tarafından Mourinho'ya sorulmuştu.

Jose Mourinho'nun ise açıklamasında, "Yarınki maçın kolay olduğu yönünde açıklama yapan kişi kim, bilmiyorum. Belki kulüpte kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ama onu tanımıyorum." ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

HAMDİ AKIN'DAN MOURINHO'YA YANIT GELDİ

Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, Ekol Sports'a konuşan Hamdi Akın, Jose Mourinho'nun söylediklerini üzerine alınmadığını belirtti. Akın açıklamasında, "Soruyu dikkatle dinlediyseniz burada benim adım kullanılmıyor. Sadece başkan yardımcısı şeklinde bir soru soruluyor. Ben bir gün önce açıklama yaptım, kolay bir maç olabileceğini söyledim Benfica maçının. Bunun üzerine bana göre bilinçli olarak sordurulan bir soruydu" dedi.

"ÜZERİME ALMADIM, ALMIYORUM"

Akın açıklamasının devamında, "Bu soru öyle bir şekilde soruldu ki burada başkan yardımcısı kelimesi geçince Mourinho'nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım ve almıyorum. Bu açıklamalar bana yapılmış açıklama değil. Kaldı ki Mourinho'yu ben çok iyi tanıyorum, Mourinho da beni çok iyi tanır. Kimle ilgili o sorunun sorulduğunu bilse zaten ben tanımıyorum şeklinde bir açıklama yapmazdı" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN'dan "Büyük gün" mesajı! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Kritik kurumun eski başkanı casusluktan tutuklandı
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı

Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıATİL LA:

Hahahhhahaahaa koskoca Fenerbahçe’deki Ciddiyete bak !?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBaba Can:

ya morinyo saha da ki futbolcuları tanıyamıyor onu nerden tanısın her hafta başka bir kadro

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekrem celebi :

Şampiyon lar Ligi'nde gs fenerin intıkamını alır. Benfıca zaten gs adını duyunca sahaya çıkmak istemez ayakları titrer

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.