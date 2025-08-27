Hamdi Akın'dan 'Onu tanımıyorum' diyen Mourinho'ya yanıt

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin bu akşam Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı için sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Hamdi Akın, "Her şey olur. Her şey olabilir. Çok rahatlıkla geçebiliriz. Niye geçmeyelim! Ne var ki Benfica'da. Gördünüz işte burada. Çok da önemli bir takım değil. Çok kafa kafaya bir maç olacağını düşünüyorum, çok kafa kafaya…" ifadelerini kullanmıştı.

MOURINHO: ONU TANIMIYORUM

Benfica maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bu sözler, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı tarafından söylendiği belirtilerek Portekiz basını tarafından Mourinho'ya sorulmuştu.

Jose Mourinho'nun ise açıklamasında, "Yarınki maçın kolay olduğu yönünde açıklama yapan kişi kim, bilmiyorum. Belki kulüpte kendisini güçlendiren bir açıklama olabilir ama onu tanımıyorum." ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

HAMDİ AKIN'DAN MOURINHO'YA YANIT GELDİ

Tüm bu yaşananlar gündemdeki sıcaklığını korurken, Ekol Sports'a konuşan Hamdi Akın, Jose Mourinho'nun söylediklerini üzerine alınmadığını belirtti. Akın açıklamasında, "Soruyu dikkatle dinlediyseniz burada benim adım kullanılmıyor. Sadece başkan yardımcısı şeklinde bir soru soruluyor. Ben bir gün önce açıklama yaptım, kolay bir maç olabileceğini söyledim Benfica maçının. Bunun üzerine bana göre bilinçli olarak sordurulan bir soruydu" dedi.

"ÜZERİME ALMADIM, ALMIYORUM"

Akın açıklamasının devamında, "Bu soru öyle bir şekilde soruldu ki burada başkan yardımcısı kelimesi geçince Mourinho'nun açıklamalarını ben hiçbir şekilde üzerime almadım ve almıyorum. Bu açıklamalar bana yapılmış açıklama değil. Kaldı ki Mourinho'yu ben çok iyi tanıyorum, Mourinho da beni çok iyi tanır. Kimle ilgili o sorunun sorulduğunu bilse zaten ben tanımıyorum şeklinde bir açıklama yapmazdı" ifadelerini kullandı.