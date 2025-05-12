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Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var

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Hamburg futbol takımının 7 yıl aradan sonra Bundesliga'ya yükselmesi kutlamalarında taraftarların sahaya girmesi nedeniyle izdiham yaşandı. Olaylar sonucu 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırıldı ve bir kişinin hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı.

Bundesliga 2'nin 33. haftasında Hamburg'un evinde SSV Ulm 1846'ı 6-1 yenerken, taraftarların sahaya girmesi nedeniyle yaşanan izdihamda yaralananlar oldu.

26 TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI

Alman Haber Ajansının (DPA) Hamburg İtfaiye Departmanı'na dayandırdığı haberde, yaşanan izdiham sonrası 26 Hamburg taraftarı hastaneye kaldırılırken, bir kişinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Henüz maç devam ederken yaşanan olaylarda maçın bitimine dakikalar kala bazı taraftarlar, tribünden sahaya doğru yönelerek reklam panolarını devirdi.

Polis, taraftarların soyunma odası koridorlarına girmesini engellemek zorunda kaldı. Ligin bitimine 1 hafta kala Hamburg, Köln'ün 1 puan önünde 59 puanla lider durumda bulunuyor.

Çılgın kutlamada izdiham çıktı! Çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Spor
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