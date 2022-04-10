Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyayı salladı! Evini satıp bahis oynayacaklar var - Haberler

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Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyayı salladı! Evini satıp bahis oynayacaklar var

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için tahminde bulunan Haluk levent sosyal medyayı salladı. "4. dakikada Galatasaray frikikten gol bulur." diyen Levent, Fenerbahçe'nin de ilk yarının son dakikalarında beraberliği yakalayacağını belirtti. 2 gol daha olacağını ve VAR'a gidileceğini ifade eden Haluk Levent'in paylaşımına kısa süre içerisinde yüzlerce yorum geldi. "Evi satıp dediklerine bahis oynuyorum" diyen bir takipçisine ise Haluk Levent, "Sakın!" cevabını verdi.

Süper Lig'in 32. haftası dev derbiye sahne olacak. Tüm Türkiye, Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği mücadelenin havasına girerken ünlü şarkısı Haluk Levent'ten gelen derbi kehaneti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"FENERBAHÇE PENALTIDAN EŞİTLİĞİ SAĞLAR"

Maç öncesi tahminde bulunan Haluk Levent yaptığı paylaşımda, "4.dakikada frikikten Galatasaray gol bulur. Fenerbahçe penaltı vuruşuyla 23. dakikada eşitliği sağlar. 45+1'de Fenerbahçe sol kanattan güçlü gelir Galatasaraylı futbolcu kendi kalesine atar. 63. dakikada ve 82.dakikada 2 gol daha olur ama hakem VAR'a gider. Sonuç değişir mi bilemem o kadar da müneccim değilim." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyayı salladı! Evini satıp bahis oynayacaklar var

"SAKIN!"

Bu paylaşıma, "Evi satıp basıyorum simdi abi dediklerine hadi bakalım" yorumunu yapan bir takipçisine ise Haluk Levent, "Sakın" cevabını verdi.

Haluk Levent'in derbi kehaneti sosyal medyayı salladı! Evini satıp bahis oynayacaklar var

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Haluk Levent, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

ismail bey :

O kadar temiz adam, hayırsever diye lanse edilen haluk leventin gerçek yüzü bu. Eski bir kumarbaz, ve daha neler,,,

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Kemal Öztürk:

Atma be Haluk abem????

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