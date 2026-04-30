Halterde Mustafa Uyan Türkiye Şampiyonu oldu

Türkiye Halter Federasyonu tarafından 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda Denizlili sporcu Mustafa Uyan, altın madalya kazandı.

40 ilden 555 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada 56 kg sıkletinde mücadele eden genç sporcu, koparmada 37 kg, silkmede 47 kg. olmak üzere toplamda 84 kg. kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uyan, kürsünün zirvesinde yer alarak altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon sporcu Mustafa Uyan'ı ve Antrenörü Aziz Çınlar'ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı