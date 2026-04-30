Halterde Mustafa Uyan Türkiye Şampiyonu oldu

Halterde Mustafa Uyan Türkiye Şampiyonu oldu
Türkiye Halter Federasyonu tarafından 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda Denizlili sporcu Mustafa Uyan, altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda Denizlili sporcu Mustafa Uyan, altın madalya kazandı.

40 ilden 555 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada 56 kg sıkletinde mücadele eden genç sporcu, koparmada 37 kg, silkmede 47 kg. olmak üzere toplamda 84 kg. kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uyan, kürsünün zirvesinde yer alarak altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyon sporcu Mustafa Uyan'ı ve Antrenörü Aziz Çınlar'ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli

CHP’de facia gecesi eğlence krizi

CHP’de facia gecesi eğlence krizi