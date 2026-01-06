Haberler

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

Güncelleme:
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Maç, Ankara'da saat 20.00'de başlayacak.

Başkent Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk haftasında Halkbank, deplasmanda Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 mağlup olurken Galatasaray HDI Sigorta, evinde Knack Roeselara'yı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
