Haberler

Voleybol Efeler Ligi'nin zirvesinde başkent derbisi oynanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında, Ankara'nın iki güçlü takımı Halkbank ile Ziraat Bankkart karşı karşıya gelecek. Maç, yarın saat 16.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 23. haftasında, zirve mücadelesi veren Ankara kulüpleri Halkbank ile Ziraat Bankkart karşılaşacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki maç, yarın saat 16.00'da başlayacak.

Geçen sezonun şampiyonu Ziraat Bankkart, 21 maçta 19 galibiyet alarak 56 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Sezondaki 22 karşılaşmada 19 galibiyeti bulunan Halkbank ise 55 puanla 2. sırada yer alıyor.

Başkentin iki ekibi arasında sezonun ilk devresinde oynanan maçı, 3-0 Halkbank kazandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
İran, Avrupa ülkelerine de meydan okudu: Meşru hedef haline gelirsiniz

İran, onlara da meydan okudu: Bu gerçekleşirse meşru hedef olursunuz
Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!

Kadın belediye başkanından 16 yaşındaki çocuğa havuz partisinde istismar!
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar

İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama

İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu

Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor