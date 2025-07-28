Halkbank, Tsvetan Sokolov ile Anlaştı
Voleybol Efeler Ligi takımı Halkbank, Bulgar pasör çaprazı Tsvetan Sokolov ile sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki Sokolov, 9 yıl aradan sonra yeniden Halkbank forması giyecek.
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Bulgar pasör çaprazı Tsvetan Sokolov ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki Sokolov, 9 yıl sonra yeniden Halkbank forması giyecek.
Halkbank'ta oynadığı 2014-2016 yılları arasında Türkiye ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Sokolov, kariyerinde Marek Union-Ivkoni, Trentino Volley, Cucine Lube Civitanova, Zenit Kazan ve Dinamo Moskova kulüpleri için de ter döktü.
Bulgar voleybolcu, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3'er kez kupa sevinci yaşadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor