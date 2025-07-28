Halkbank, Tsvetan Sokolov ile Anlaştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol Efeler Ligi takımı Halkbank, Bulgar pasör çaprazı Tsvetan Sokolov ile sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki Sokolov, 9 yıl aradan sonra yeniden Halkbank forması giyecek.

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, Bulgar pasör çaprazı Tsvetan Sokolov ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki Sokolov, 9 yıl sonra yeniden Halkbank forması giyecek.

Halkbank'ta oynadığı 2014-2016 yılları arasında Türkiye ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu kazanan Sokolov, kariyerinde Marek Union-Ivkoni, Trentino Volley, Cucine Lube Civitanova, Zenit Kazan ve Dinamo Moskova kulüpleri için de ter döktü.

Bulgar voleybolcu, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 3'er kez kupa sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Babası YKS çıkışı çiçeklerle karşılamıştı! Şimdi 'Kim Milyoner Olmak İster?' kazancıyla konuşuluyor

Bütün ülkenin konuştuğu genç kız milyonerde! İşte kazandığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aliyev'in kızları Türkiye'nin tatil cennetine tabelayı astı

Aliyev'in kızları, Türkiye'nin tatil cennetine tabelayı astı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.