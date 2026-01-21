Haberler

CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank: 2 Knack Roeselare: 3

Güncelleme:
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Belçika'nın Knack Roeselare takımına karşı oynadığı maçta 3-2 mağlup oldu. Maç, TVF Ziraat Bankkart Salonunda gerçekleşti.

CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Belçika temsilcisi Knack Roeselare'ye 3-2 mağlup oldu.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Gyula Tillmann, Agnieszka Michlic

Halkbank: Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Tsvetan Sokolov, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Tuna Uzunkol, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Marek Sotola

Knack Roeselare: Pieter Coolman, Stijn D'Hulst, Erik Siksna, Lennert Van Elsen, Basil Dermaux, Oskar Espeland, Dennis Deroey (L), Bjarne Angillis (L), Mauro Lips, Saimen Hage, William Groffier, Miika Haapaniemi, Seppe Van Hoyweghen, Mathijs Desmet

Setler: 18-25, 25-21, 26-24, 15-25, 12-15

Süre: 130 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
