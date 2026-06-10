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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Murat Yenipazar'ı renklerine bağladı

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Efeler Ligi ekibi Halkbank, A milli takım kaptanı ve pasör Murat Yenipazar ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki oyuncu son 2 yılda Ziraat Bankkart formasıyla önemli başarılar elde etmişti.

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli voleybolcu Murat Yenipazar ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni sezon kadro planlamamız kapsamında A milli takımımızın kaptanı Murat Yenipazar ile anlaşmaya vardık. Mavi-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son 2 yıldır giydiği Ziraat Bankkart formasıyla Efeler Ligi'nde 2, CEV Kupası, Kupa Voley ve Şampiyonlar Kupası'nda ise birer şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki pasör, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinde de oynadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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