Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu
Halkbank, Hindistan'da düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-2 mağlup olarak üçüncülük maçını kaybetti. Halkbank, tarihinde ilk kez bu şampiyonada yer alarak dünya dördüncüsü oldu.
SALON: Koramangla
HAKEMLER: Andrea Puecher (ITA), İbrahim İsmail Alblooshi (UAE)
HALKBANK: Doğukan, Abdel-Aziz, Ngapeth, Mert, Ma'a, Perrin, Volkan (L) (Mirza, Aslan, Yunus Emre)
SUNTORY SUNBİRDS: Alain, Onodera, Oya, Fujinaka, Sato, Muserskiy, Fujinaka (L) (Nishida, Takahashi, Oniki, Yu)
SETLER: 25-17, 25-23, 21-25, 19-25, 12-25
Halkbank, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-2 mağlup oldu. Tarihinde ilk kez Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Halkbank, organizasyonu dünya dördüncüsü olarak tamamladı.