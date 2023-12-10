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Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu

10 Aralık 2023 17:06 Son Güncelleme: 17:08 Abone Ol

Halkbank, Hindistan'da düzenlenen 2023 FIVB Erkekler Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Japonya'nın Suntory Sunbirds takımına 3-2 mağlup olarak üçüncülük maçını kaybetti. Halkbank, tarihinde ilk kez bu şampiyonada yer alarak dünya dördüncüsü oldu.