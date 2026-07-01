Haberler

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Kübalı oyuncu Alejandro Rodriguez'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Kübalı pasör çaprazı Alejandro Rodriguez Fuentes ile sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Küba, Çin ve Vietnam takımlarında forma giydi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Kübalı oyuncu Alejandro Rodriguez Fuentes ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamamız kapsamında Kübalı pasör çaprazı Alejandro Rodriguez Fuentes ile anlaşmaya vardık. Mavi-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki oyuncu, daha önce Küba'nın Huracanes de Mayabeque, Çin'in Tianjin Food Group ile Vietnam'ın The Cong Tan Cang takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayşe Tokyaz'ın da katili! İşte Cemil Koç'un eski sevgilisini öldüresiye dövdüğü anlar

Ölümü şüpheliydi! Ejegül'ün son görüntüleri kan dondurdu
Eşiyle arasındaki 48 santimlik boy farkı gündem oldu

Eşiyle verdiği poz olay yarattı
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek

Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
İstanbul'da infial yaratan görüntü! Silahını vatandaşlara doğrulttu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor

Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım

Ev hapsindeki Ela Rümeysa Cebeci'den dikkat çeken paylaşım