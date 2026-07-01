Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Kübalı oyuncu Alejandro Rodriguez'i kadrosuna kattı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Kübalı oyuncu Alejandro Rodriguez Fuentes ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamamız kapsamında Kübalı pasör çaprazı Alejandro Rodriguez Fuentes ile anlaşmaya vardık. Mavi-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki oyuncu, daha önce Küba'nın Huracanes de Mayabeque, Çin'in Tianjin Food Group ile Vietnam'ın The Cong Tan Cang takımlarında forma giydi.