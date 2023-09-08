Halkbank, Kanadalı voleybolcu John Gordon Perrin'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank, kadrosunu Kanadalı John Gordon Perrin ile güçlendirdi. Perrin, Halkbank'ın bir parçası olmaktan mutlu olduğunu belirtti ve takıma katkı yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, kadrosunu Kanadalı John Gordon Perrin ile güçlendirdi.

Başkent ekibi, "Gord" kısa adı ile hitap edilen, 1989 doğumlu, 2,01 metre boyundaki Perrin'i transfer etti.

Halkbank ile sözleşme imzalamasının ardından ilk açıklamalarını AA muhabirine yapan Gord, mavi-beyazlı formayı başkent seyircisinin önünde giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Kanada Milli Takımı ile iki kez olimpiyatlarda mücadele eden, Türkiye'de Arkas Spor forması giyen ve voleybol kariyerinde bireysel 40 ödülü bulunan Gord, Halkbank'ın "bir parçası" olacağı için mutlu olduğunu belirtti.

Halkbank'ın vizyonunu iyi bildiğini ifade eden Kanadalı yıldız, "Yetenekli ve hırsı bir grupla birlikteyim. Avrupa'da olduğu gibi, ülkelerinin milli takımlarından dönecek arkadaşlarımızla birlikte güçlü bir armada olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Türkiye'yi "güçlü bir voleybol ülkesi" sözleriyle tanımlayan Gord, "Biz de Halkbank olarak ligin zirveye oynayan, iddialı takımlarından biriyiz. Takımıma katkı yapabilmek için ilk düdüğün çalmasını

sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

7 farklı ülkede forma giydi

Smaçör Gordon Perrin, ülkesi dışında 8 farklı ülkede oynadı.

Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da kutlayarak sözlerini tamamlayan Gord, mavi beyazlı takımdan önce Kanada'da TRU Wolfpack ve Team Canada Full Time Centre, Türkiye'de Arkas Spor, Polonya'da Asseco Resovia Rzeszow, Çin'de Beijing BAIC Motor, Rusya'da Belogorie Belgorod, Ural Ufa ve Lokomotiv Novosibirsk, Brezilya'da Sada Cruzerio, İran'da Shahdab Yazd ve İtalya'da Verona Volley'in formasını giydi.