Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 Dörtlü Final heyecanı Denizli'de yaşanacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde 9-11 Ocak tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda mücadele edecek. Çeyrek final müsabakaları ise 6-7 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 Dörtlü Final heyecanına 9-11 Ocak tarihlerinde Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

6-7 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finalist takımlar Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek. Dörtlü Final'de lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile de lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi final bileti almak için mücadele edecek.

Kadınlar Türkiye Kupası kura çekimi 23 Aralık 2025 Salı günü saat 13.00'te Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

