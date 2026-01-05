Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları yarın başlayacak

Güncelleme:
Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakaları yarın başlıyor. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçları sonrasında takımlar, Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Organizasyonda yarın ve 7 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek çeyrek final müsabakaları, tek maç üzerinden oynanacak. Ardından yarı finale yükselen takımlar, Dörtlü Final organizasyonu için Denizli'de bir araya gelecek.

Dörtlü Final karşılaşmaları ise Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 9-11 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Halkbank Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.30 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin

20.00 Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın

7 Ocak Çarşamba:

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut

20.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
